Глава Палаты депутатов Италии высказался за отмену антироссийских санкций

Европа должна сотрудничать с Россией, антироссийские санкции этому мешают, заявляет председатель нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико.
"Европа должна быть единой и она должна сотрудничать с Россией на международных площадках", - сказал Р.Фико, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.
Он считает, что это сотрудничество надо развивать на основе принципов действия международных организаций, куда входят страны-участники.
"Италия надеется на вклад России в разрешение кризисов, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул итальянский спикер.
"В том числе, это касается ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки. И прежде всего речь о Сирии, прекращении израильско-палестинского конфликта", - добавил Р.Фико.
Он подчеркнул необходимость соблюдения всеми участниками политического процесса международного права.
"И, безусловно, задача всех - не интерпретировать его по-своему", - добавил Р.Фико.
В качестве одной из важнейших задач он назвал "преодоление санкций", введенных против РФ.
Говоря о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, итальянский парламентарий высказал мнение, что "необходимо понимать: отказ от него - это шаг назад" в обеспечении безопасности.
Мамедъяров – Лайчаку: «Спросите в Ереване – нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?»
Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху
Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
ЕБРР проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях
De Beers в феврале сократила продажи на 13%, до $490 млн
Азербайджан в 2019г отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию - Мустафаев
MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте
Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА
Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
AzerTelecom принял участие в Карьерной ярмарке в Университете ADA
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»