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Дальнее зарубежье 05.03.2019 14:04

Глава Палаты депутатов Италии высказался за отмену антироссийских санкций

Европа должна сотрудничать с Россией, антироссийские санкции этому мешают, заявляет председатель нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико.

"Европа должна быть единой и она должна сотрудничать с Россией на международных площадках", - сказал Р.Фико, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Он считает, что это сотрудничество надо развивать на основе принципов действия международных организаций, куда входят страны-участники.

"Италия надеется на вклад России в разрешение кризисов, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул итальянский спикер.

"В том числе, это касается ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки. И прежде всего речь о Сирии, прекращении израильско-палестинского конфликта", - добавил Р.Фико.

Он подчеркнул необходимость соблюдения всеми участниками политического процесса международного права.

"И, безусловно, задача всех - не интерпретировать его по-своему", - добавил Р.Фико.

В качестве одной из важнейших задач он назвал "преодоление санкций", введенных против РФ.

Говоря о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, итальянский парламентарий высказал мнение, что "необходимо понимать: отказ от него - это шаг назад" в обеспечении безопасности.

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Тэги: РОССИЯ, САНКЦИИ, ИТАЛИЯ, СПИКЕР


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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