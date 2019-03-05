Глава Палаты депутатов Италии высказался за отмену антироссийских санкций

Европа должна сотрудничать с Россией, антироссийские санкции этому мешают, заявляет председатель нижней палаты итальянского парламента Роберто Фико.

"Европа должна быть единой и она должна сотрудничать с Россией на международных площадках", - сказал Р.Фико, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Он считает, что это сотрудничество надо развивать на основе принципов действия международных организаций, куда входят страны-участники.

"Италия надеется на вклад России в разрешение кризисов, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул итальянский спикер.

"В том числе, это касается ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки. И прежде всего речь о Сирии, прекращении израильско-палестинского конфликта", - добавил Р.Фико.

Он подчеркнул необходимость соблюдения всеми участниками политического процесса международного права.

"И, безусловно, задача всех - не интерпретировать его по-своему", - добавил Р.Фико.

В качестве одной из важнейших задач он назвал "преодоление санкций", введенных против РФ.

Говоря о судьбе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, итальянский парламентарий высказал мнение, что "необходимо понимать: отказ от него - это шаг назад" в обеспечении безопасности.