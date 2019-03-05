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Дальнее зарубежье 05.03.2019 14:05

Южнокорейская разведка не видит признаков работы реактора в Йонбене - СМИ

Южная Корея в последние месяцы не фиксировала признаков возможной работы реактора в северокорейском Йонбене, сообщает во вторник агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление Национального агентства разведки Южной Кореи.

С конца прошлого года признаков активности реактора мощностью 5 МВт не было, заявили представители разведки, выступая перед комитетом по разведке национального собрания Республики Корея.

Также представители южнокорейской разведки сообщили, что подземные тоннели на испытательном полигоне "Пунгери" остаются закрытыми с мая 2018 года, когда они были разрушены.

Накануне директор МАГАТЭ Юкия Амано сообщил, что агентство не зафиксировало признаков работы реактора в Йонбёне с декабря 2018 года по настоящее время.

В конце мая 2018 года Северная Корея произвела демонтаж полигона "Пунгери" в присутствии иностранных журналистов.

"Пунгери" был крупнейшим полигоном в КНДР для испытания ядерного оружия. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, в сентябре 2017 года.

Йонбён - крупнейший ядерный объект КНДР, основанный в 1964 году.

По итогам второго саммита США-КНДР, прошедшего 27-28 февраля в Ханое, северокорейская сторона заявляла, что Пхеньян был готов "навсегда и полностью" закрыть ядерные объекты в Йонбене в обмен на частичное снятие международных санкций. Соглашение в ходе саммита достигнуто не было.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, РЕАКТОР, АКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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