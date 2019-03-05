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Регион 05.03.2019 15:15

Совместная комиссия по реализации иранской ядерной сделки соберется в Вене 6 марта

Очередное заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится в Вене 6 марта 2019 года, объявила в Брюсселе во вторник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Председательствовать на Совместной комиссии от имени высокого представителя ЕС Федерики Могерини будет генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид, и в ней примут участие представители формата E3 + 2 (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран", - сообщается в коммюнике ЕВС.

В нем уточняется, что это будет первая Совместная комиссия с момента создания специального расчетного механизма с Ираном - INSTEX.

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Тэги: ИРАН, СВПД, КОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]