Гражданина РФ обвинили в Берлине в подготовке теракта и взрыва - генпрокуратура

Гражданина России обвинили в Берлине в подготовке тяжкого преступления против государства и другого преступления - с применением взрывчатки, сообщает во вторник пресс-служба генпрокуратуры Германии.

Подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год, он был задержан летом 2018 года в Германии.

"Обвиняемый подозревается в том, что в октябре 2016 года он хранил у себя в квартире существенные объемы взрывчатого вещества пероксид ацетона", - сказано в сообщении.

С помощью этого вещества он хотел устроить в Германии теракт, считает следствие.

Ранее сообщалось, что, по версии прокуратуры, в 2016 году Магомед-Али С. готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клеманом Б. и хранил у себя взрывчатое вещество - пероксид ацетона. Осенью того же года в квартире подозреваемого был обыск и, как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.

По информации "Тагесшпигель", и Магомед-Али С., и Клеман Б. в 2016 году посещали встречи исламистов в мечети Fussilet в берлинском районе Моабит. Туда же ходил А.Амри, с которым оба подозреваемых общались. Источники издания указывают, что А.Амри не был посвящен в планы этих двух человек.

В декабре 2016 года выходец из Туниса А.Амри на грузовике протаранил в Берлине толпу на рождественском базаре, погибли 12 человек.