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СНГ 05.03.2019 14:09

Члена российской делегации, прилетевшего в Чехию на заседание межправкомиссии, не пустили в страну - СМИ

Одному из членов делегации, которую возглавляет российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отказано во въезде в Чехию, сообщает чешское издание Denik N.

Имени издание не называет, отмечая, что этот человек находился в списке "нежелательных лиц".

По данным собеседников издания в руководстве страны, члену российской делегации было отказано во въезде из соображений безопасности.

Российская делегация прибыла в Прагу на заседание межправительственной комиссии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]