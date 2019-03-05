Члена российской делегации, прилетевшего в Чехию на заседание межправкомиссии, не пустили в страну - СМИ

Одному из членов делегации, которую возглавляет российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отказано во въезде в Чехию, сообщает чешское издание Denik N.

Имени издание не называет, отмечая, что этот человек находился в списке "нежелательных лиц".

По данным собеседников издания в руководстве страны, члену российской делегации было отказано во въезде из соображений безопасности.

Российская делегация прибыла в Прагу на заседание межправительственной комиссии.