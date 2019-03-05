Лукашенко заявил, что сотрудничество Белоруссии с Западом порой вызывает истерику в России

Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с Западом в условиях вводимых ограничений со стороны России, но порой это вызывает истерику у отдельных российских политиков, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это сотрудничество с Западом сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера - Российской Федерации (у отдельных политиков)", - сказал А.Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник.
Главу государства цитирует госагентство БелТА.
"Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?!" - заметил президент.
"Если перед нами закрывают двери - одну, вторую, третью, - мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", - добавил А.Лукашенко.
"И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий - в центре Европы. И нам надо жить, отвечать за 10 млн человек", - сказал президент.
"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли (как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС) свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли? Зачем нам искать какое-то счастье неизвестно где?" - задал вопрос А.Лукашенко.
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