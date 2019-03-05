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Дальнее зарубежье 05.03.2019 16:01

Юнкер выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД ФРГ Кинкеля

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД ФРГ Клауса Кинкеля.

По словам Ж.Юнкера, К.Кинкель был его другом.

"Будучи главой МИД в кабинете Гельмута Коля, Клаус Кинкель указал путь, как укоренить объединенную Германию в сердце объединенной Европы. Нас покидает немецкий патриот и европеец с большой буквы. Мои искренние соболезнования семье и друзьям", - говорится в заявлении председателя Еврокомиссии, поступившем в "Интерфакс".

К.Кинкель умер в понедельник в возрасте 82 лет после тяжелой болезни, его помощник подтвердил эту информацию газете "Зюддойче цайтунг".

К.Кинкель занимал пост главы МИД ФРГ с 1992 по 1998 год, с 1993 года он также был вице-канцлером, до этого занимал должность главы минюста. С 1993 по 1995 год К.Кинкель был председателем "Свободной демократической партии Германии".

В последнее время экс-глава МИД ФРГ жил неподалеку от старой столицы - Бонна.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, ФРГ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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