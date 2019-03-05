Юнкер выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД ФРГ Кинкеля

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД ФРГ Клауса Кинкеля.
По словам Ж.Юнкера, К.Кинкель был его другом.
"Будучи главой МИД в кабинете Гельмута Коля, Клаус Кинкель указал путь, как укоренить объединенную Германию в сердце объединенной Европы. Нас покидает немецкий патриот и европеец с большой буквы. Мои искренние соболезнования семье и друзьям", - говорится в заявлении председателя Еврокомиссии, поступившем в "Интерфакс".
К.Кинкель умер в понедельник в возрасте 82 лет после тяжелой болезни, его помощник подтвердил эту информацию газете "Зюддойче цайтунг".
К.Кинкель занимал пост главы МИД ФРГ с 1992 по 1998 год, с 1993 года он также был вице-канцлером, до этого занимал должность главы минюста. С 1993 по 1995 год К.Кинкель был председателем "Свободной демократической партии Германии".
В последнее время экс-глава МИД ФРГ жил неподалеку от старой столицы - Бонна.
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