Юнкер выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД ФРГ Кинкеля

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД ФРГ Клауса Кинкеля.

По словам Ж.Юнкера, К.Кинкель был его другом.

"Будучи главой МИД в кабинете Гельмута Коля, Клаус Кинкель указал путь, как укоренить объединенную Германию в сердце объединенной Европы. Нас покидает немецкий патриот и европеец с большой буквы. Мои искренние соболезнования семье и друзьям", - говорится в заявлении председателя Еврокомиссии, поступившем в "Интерфакс".

К.Кинкель умер в понедельник в возрасте 82 лет после тяжелой болезни, его помощник подтвердил эту информацию газете "Зюддойче цайтунг".

К.Кинкель занимал пост главы МИД ФРГ с 1992 по 1998 год, с 1993 года он также был вице-канцлером, до этого занимал должность главы минюста. С 1993 по 1995 год К.Кинкель был председателем "Свободной демократической партии Германии".

В последнее время экс-глава МИД ФРГ жил неподалеку от старой столицы - Бонна.