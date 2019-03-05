Бельгийский премьер поддержал идеи Макрона о будущем Европы

Государственные деятели и политики Европы комментируют выдвинутую президентом Франции Эмманюэлем Макроном концепцию обустройства будущего объединенной Европы.

В частности, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил о своей поддержке предложений французского президента, распространенных в 28 странах ЕС.

"Поддержка предложениям Эмманюэля Макрона по новому импульсу для европейского проекта", - написал Ш.Мишель в своем "Твиттере" после публикации инициативы президента Франции в ночь на вторник.

В дальнейшем, комментируя идеи Э.Макрона, он заявил журналистам: "Я уже некоторое время говорю о необходимом новом европейском импульсе, и я, таким образом, солидарен с призывом Эмманюэля Макрона к "европейскому ренессансу".

Бельгийский премьер напомнил, что выступал с этой идеей в Европейском парламенте и парламенте Бельгии, с трибуны ООН и предлагал, как и Э.Макрон, более прочного союза Европы с Африкой и учреждения минимальной европейской зарплаты.

Ш.Мишель первым из европейских руководителей заявил на саммите ЕС о необходимости обусловить принадлежность государства к Шенгенской зоне его согласием на реформу порядка предоставления убежища. При этом премьер обратил внимание на то, что в своем призыве Э.Макрон не пытался охватить все проблемы вообще, а сосредоточил свои предложения на нескольких главных приоритетах, таких как безопасность, экономическое развитие при гарантии "социального щита" и то, что сам Ш.Мишель называет "green deal" - соглашением в области защиты окружающей среды, а конкретно - предложенной французским президентом идеи банка по климату.

Как сообщалось, Э.Макрон выдвинул европейскую инициативу для обсуждения, в которой предложил ряд основополагающих идей для будущего Европы. Эти идеи он объединил вокруг трех тем: "Защищать нашу свободу", "Защищать наш континент", "Вновь обрести дух прогресса".