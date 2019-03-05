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Карабахский конфликт 05.03.2019 14:37

Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что во вторник на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком, обсудил пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Я изложил на встрече позицию Баку. В целом, мы обсудили пути урегулирования конфликта", - сказал Э.Мамедъяров на пресс-конференции во вторник.

По его словам, М.Лайчак на следующей неделе посетит Ереван, с целью обсуждения урегулирования конфликта с руководством Армении.

"Мы также обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках ОБСЕ. В основном обсуждения велись вокруг сотрудничества в сфере транспорта и энергетики. Как вы знаете, я вчера был в Бухаресте на транспортной конференции. По итогам встречи мы создали рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом (главы МИД Грузии, Румынии, Азербайджана и Туркменистана в понедельник на встрече в Бухаресте подписали декларацию о развитии транспортного коридора Черное море - Каспийское море - ИФ)", - подчеркнул Э.Мамедъяров.

"Я еще раз хочу выразить нашу поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта. Я обсудил с президентом Азербайджана и главой МИД пути урегулирования конфликта, изложил свою позицию", - сказал в свою очередь М.Лайчак

"Мой визит в Баку завершается глубокими итогами. Есть ряд месседжей, которые я на следующей неделе доведу до Еревана", - добавил он.

М.Лайчак подчеркнул, что в Баку он также обсудил ряд других вопросов, имеющихся на повестке ОБСЕ, а также сотрудничество с Азербайджаном.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]