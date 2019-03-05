Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА

Россия является ключевым рынком для туристического сектора Азербайджана, заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана (БТА) Флориан Зенгстшмид.

«Россия для нас – безусловно, ключевой рынок. Но, кроме нее, мы нацелены и на другие рынки: у нас уже открыты представительства во Франкфурте, Дели, Дубае, Эр-Рияде, Пекине. Но, подчеркиваю, Россия остается в приоритете. Ведь именно российский турпоток в Азербайджан – самый массовый. Да, растут потоки и из других стран, но им пока далеко до российского. Пример по 2018 году: из Индии к нам приехало 40 тыс. туристов, и это рост на 185%, а из России – 880 тыс. гостей, темпы роста, по сравнению с 2017 годом, 4-5%. Но все равно, цифры – несопоставимые», - сказал Ф.Зенгстшмид в интервью сайту travel.vesti.ru.

По его словам, в то время, как арабские туристы едут, в основном, в Баку, россияне «в силу давно сложившихся исторических связей интересуются еще и другими направлениями, связанными с культурой, оздоровлением».

«Российские туристы гораздо больше знают об Азербайджане, и, соответственно, круг их интересов шире. Россиян можно встретить в любом регионе республики, чего не скажешь о гостях из других стран. Одна из основных наших целевых аудиторий – молодежь, у которой в последние годы очень популярен пеший туризм и альпинизм в горах Кавказа. В районах Губа и Газах местные энтузиасты этого вида путешествий и местный бизнес уже очень хорошо это поняли. Многие турфирмы уже предлагают такие походы по Кавказским горам, и в основном в них принимают участие именно россияне», - подчеркнул глава БТА.

Ф.Зенгстшмид отметил, что БТА имеет много партнеров в России. «И все они на равных условиях пользуются нашей информацией. Кроме того, коммерческий аспект не входит в круг наших маркетинговых задач: мы формируем контент, инфраструктуру, национальный колорит – и предоставляем всю эту информацию. Дальше – работа профессионалов туриндустрии», - отметил он.

По его словам, В своей политике продвижения Азербайджан намерен ориентироваться, в первую очередь, на российские регионы: будут организованы рекламные кампании, роад-шоу, презентации. «Это перспективно. Например, многие города юга России находятся близко от Азербайджана – можно было, например, устраивать отсюда туры выходного дня», - сказал он.

Р.Бабаев