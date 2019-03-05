Венгрия откроет торгпредство в Иерусалиме 19 марта - СМИ

Торговое представительство Венгрии откроется в Иерусалиме 19 марта. На церемонии будет присутствовать глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщило во вторник издание NEWSru.Israel.

О решении открыть торгпредство в Иерусалиме премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в середине февраля на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В Иерусалиме уже действуют посольства США и Гватемалы, а также Чешский культурный центр. Ожидается открытие торгового и военного представительства Австралии и научно-инновационной дипломатической миссии Словакии, отмечает издание.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не собирается переносить своё посольство из Тель-Авива в Западный Иерусалим до тех пор, пока не будут урегулированы все проблемы окончательного статуса палестинских территорий.

Москва также заявляла, что рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства, а Западный Иерусалим - как столицу Израиля.