Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9262 RUR   0.0259 GBR   2.2371 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 7 Мар 10° 8 Мар

Социум 05.03.2019 15:12

MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) направит около 42 тыс. манатов на работы по проекту строительства нового комплекса социального жилья в Сумгайыте.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, новый жилой комплекс будет включать два жилых двухблочных девятиэтажных здания и будет построен на площади 0,7565 га в Сумгайыте, в 41-ом квартале.

С ООО «Melan Insaat» подписан контракт на выполнение ряда работ по реализации данного проекта. В частности, Melan Insaat привлечена к: подготовке генерального плана территории строительства, благоустройства и озеленения; подготовке рабочих проектов по прокладке коммуникаций по водоснабжению и канализации, энергоснабжению, газу, связи и теплоснабжению); организации строительных работ, подготовке проекта инсоляции и сметы.

Стоимость контракта - 41 тыс. 858,51 манат.

Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается реализацией трех проектов по строительству социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СОЦЖИЛЬЕ, ПРОЕКТ, КОНТРАКТ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]