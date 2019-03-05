MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) направит около 42 тыс. манатов на работы по проекту строительства нового комплекса социального жилья в Сумгайыте.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, новый жилой комплекс будет включать два жилых двухблочных девятиэтажных здания и будет построен на площади 0,7565 га в Сумгайыте, в 41-ом квартале.

С ООО «Melan Insaat» подписан контракт на выполнение ряда работ по реализации данного проекта. В частности, Melan Insaat привлечена к: подготовке генерального плана территории строительства, благоустройства и озеленения; подготовке рабочих проектов по прокладке коммуникаций по водоснабжению и канализации, энергоснабжению, газу, связи и теплоснабжению); организации строительных работ, подготовке проекта инсоляции и сметы.

Стоимость контракта - 41 тыс. 858,51 манат.

Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается реализацией трех проектов по строительству социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны.

Н.Аббасова