MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) направит около 42 тыс. манатов на работы по проекту строительства нового комплекса социального жилья в Сумгайыте.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, новый жилой комплекс будет включать два жилых двухблочных девятиэтажных здания и будет построен на площади 0,7565 га в Сумгайыте, в 41-ом квартале.
С ООО «Melan Insaat» подписан контракт на выполнение ряда работ по реализации данного проекта. В частности, Melan Insaat привлечена к: подготовке генерального плана территории строительства, благоустройства и озеленения; подготовке рабочих проектов по прокладке коммуникаций по водоснабжению и канализации, энергоснабжению, газу, связи и теплоснабжению); организации строительных работ, подготовке проекта инсоляции и сметы.
Стоимость контракта - 41 тыс. 858,51 манат.
Как сообщалось, MIDA в настоящее время занимается реализацией трех проектов по строительству социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсаны.
Н.Аббасова
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