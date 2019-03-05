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Регион 05.03.2019 16:43

ВМС Турции на учениях в Черном море отработали эвакуацию экипажа подлодки

Военнослужащие ВМС Турции в ходе крупнейших в истории Турции морских учений во вторник отработали действия при эвакуации экипажа аварийной подлодки, сообщает "Анадолу".

По сценарию экипаж спасательного судна Alemdar должен был определить масштаб повреждений подлодки, а затем водолазы отработали эвакуацию экипажа подводной лодки.

Судно вышло из порта Аксаз в Мармарисе.

Накануне сообщалось, что в рамках крупнейших учений турецкие военные корабли прошли через Босфор и вошли в Черное море. В самых масштабных в истории Турции морских учениях Mavi Vatan-2019, которые проводятся в акватории сразу трех морей, задействованы свыше 100 кораблей.

В Mavi Vatan-2019, в частности, участвуют фрегаты, корветы, подлодки, десантные корабли, штурмовые катера, тральщики, подводные лодки, поисково-спасательные суда береговой охраны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ, ПОДЛОДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]