ВМС Турции на учениях в Черном море отработали эвакуацию экипажа подлодки

Военнослужащие ВМС Турции в ходе крупнейших в истории Турции морских учений во вторник отработали действия при эвакуации экипажа аварийной подлодки, сообщает "Анадолу".
По сценарию экипаж спасательного судна Alemdar должен был определить масштаб повреждений подлодки, а затем водолазы отработали эвакуацию экипажа подводной лодки.
Судно вышло из порта Аксаз в Мармарисе.
Накануне сообщалось, что в рамках крупнейших учений турецкие военные корабли прошли через Босфор и вошли в Черное море. В самых масштабных в истории Турции морских учениях Mavi Vatan-2019, которые проводятся в акватории сразу трех морей, задействованы свыше 100 кораблей.
В Mavi Vatan-2019, в частности, участвуют фрегаты, корветы, подлодки, десантные корабли, штурмовые катера, тральщики, подводные лодки, поисково-спасательные суда береговой охраны.
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