ВМС Турции на учениях в Черном море отработали эвакуацию экипажа подлодки

Военнослужащие ВМС Турции в ходе крупнейших в истории Турции морских учений во вторник отработали действия при эвакуации экипажа аварийной подлодки, сообщает "Анадолу".

По сценарию экипаж спасательного судна Alemdar должен был определить масштаб повреждений подлодки, а затем водолазы отработали эвакуацию экипажа подводной лодки.

Судно вышло из порта Аксаз в Мармарисе.

Накануне сообщалось, что в рамках крупнейших учений турецкие военные корабли прошли через Босфор и вошли в Черное море. В самых масштабных в истории Турции морских учениях Mavi Vatan-2019, которые проводятся в акватории сразу трех морей, задействованы свыше 100 кораблей.

В Mavi Vatan-2019, в частности, участвуют фрегаты, корветы, подлодки, десантные корабли, штурмовые катера, тральщики, подводные лодки, поисково-спасательные суда береговой охраны.