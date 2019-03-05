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Финансы 05.03.2019 15:16

ЕБРР проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях.

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку делегацию ЕБРР во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти, сообщает сайт главы государства.

«На встрече был отмечен интерес ЕБРР к сотрудничеству с Азербайджаном в новых сферах. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам развития ненефтяного сектора Азербайджана и сотрудничества в сферах городского транспорта, возобновляемых источников энергии и других областях», - отмечается в информации.

И.Алиев отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЕБРР в течение долгих лет, показателем чего является реализация проектов общей стоимостью свыше $3,5 млрд.

По его словам инвестиции ЕБРР «оказали большое содействие созданию современной инфраструктуры Азербайджана».

Р.Бабаев

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Тэги: ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]