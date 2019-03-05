Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях.

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку делегацию ЕБРР во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти, сообщает сайт главы государства.

«На встрече был отмечен интерес ЕБРР к сотрудничеству с Азербайджаном в новых сферах. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам развития ненефтяного сектора Азербайджана и сотрудничества в сферах городского транспорта, возобновляемых источников энергии и других областях», - отмечается в информации.

И.Алиев отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЕБРР в течение долгих лет, показателем чего является реализация проектов общей стоимостью свыше $3,5 млрд.

По его словам инвестиции ЕБРР «оказали большое содействие созданию современной инфраструктуры Азербайджана».

Р.Бабаев