Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях.
Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Баку делегацию ЕБРР во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти, сообщает сайт главы государства.
«На встрече был отмечен интерес ЕБРР к сотрудничеству с Азербайджаном в новых сферах. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам развития ненефтяного сектора Азербайджана и сотрудничества в сферах городского транспорта, возобновляемых источников энергии и других областях», - отмечается в информации.
И.Алиев отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЕБРР в течение долгих лет, показателем чего является реализация проектов общей стоимостью свыше $3,5 млрд.
По его словам инвестиции ЕБРР «оказали большое содействие созданию современной инфраструктуры Азербайджана».
Р.Бабаев
Азербайджан выразил благодарность Швейцарии за готовность предоставить платформу для мирных переговоров по Карабаху – МИД
В ЕС не видят необходимости менять формат переговоров по Карабаху
Туск заявил о необходимости политического решения карабахского вопроса
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на Гран-При Азербайджана Формулы-1
Bugatti представила самый дорогой из автомобилей в своей коллекции - La Voiture Noire за 11 млн евро
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Командующий силами НАТО в Европе считает Россию главной угрозой трансатлантической стабильности
Россия разместит в Чили и Мексике станции по слежению за космическим мусором
Военные США обеспокоены стратегическими и оборонными инвестициями Китая
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
“AccessBank” порадовал женщин в регионах
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»