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05.03.2019 15:38

“AccessBank” порадовал женщин в регионах

В региональных центрах Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей в Сабирабаде и Саатлы при финансовой поддержке “AccessBank” и организационной поддержке компании “GİD CSR Consulting” и психологического центра “Green Line” прошла встреча с женщинами, посвященная 8 марта - Международному женскому дню.

Главной целью встречи было оказание внимания и поддержки малоимущим женщинам, многодетным матерям-одиночкам и воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями, создание для них праздничной атмосферы.

Говоря о роли женщин в обществе директор департамента Корпоративного банкинга/Маркетинга “AccessBank”-а Гюнай Джалилова отметила, что на их плечи возможена большая ответственность: “Все знают насколько сильной является азербайджанская женщина. Несмотря на это, все женщины достойны внимания и заботы. Вы же заслуживаете этого внимания и заботы вдвойне. И хотя одной этой встречей невозможно реализовать все ваши пожелания, тем не менее мы посчитали своим долгом подарить вам радость в преддверии этого прекрасного праздника”.

В конце мероприятия женщинам были вручены подарки от имени “AccessBank”. Поблагодарив банк за оказанное внимание, представители госкомитета отметили, что некоторые женщины впервые в жизни получили подарок на этот праздник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]