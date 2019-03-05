“AccessBank” порадовал женщин в регионах

В региональных центрах Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей в Сабирабаде и Саатлы при финансовой поддержке “AccessBank” и организационной поддержке компании “GİD CSR Consulting” и психологического центра “Green Line” прошла встреча с женщинами, посвященная 8 марта - Международному женскому дню.
Главной целью встречи было оказание внимания и поддержки малоимущим женщинам, многодетным матерям-одиночкам и воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями, создание для них праздничной атмосферы.
Говоря о роли женщин в обществе директор департамента Корпоративного банкинга/Маркетинга “AccessBank”-а Гюнай Джалилова отметила, что на их плечи возможена большая ответственность: “Все знают насколько сильной является азербайджанская женщина. Несмотря на это, все женщины достойны внимания и заботы. Вы же заслуживаете этого внимания и заботы вдвойне. И хотя одной этой встречей невозможно реализовать все ваши пожелания, тем не менее мы посчитали своим долгом подарить вам радость в преддверии этого прекрасного праздника”.
В конце мероприятия женщинам были вручены подарки от имени “AccessBank”. Поблагодарив банк за оказанное внимание, представители госкомитета отметили, что некоторые женщины впервые в жизни получили подарок на этот праздник.
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