WTI стабилизировалась во вторник, Brent подешевела до $65,52 за баррель

Нефть WTI стабилизировалась на торгах во вторник, Brent продолжает дешеветь на информации о возобновлении добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 составляет $65,52 за баррель, что на $0,15 (0,23%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $56,58 за баррель.

Ливия возобновила добычу нефти на месторождении аш-Шарара, где с декабря прошлого года действовал форс-мажор. Добыча на месторождении может достигать 300 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Ливийская госкомпания National Oil Co. сообщила во вторник, что добыча на аш-Шарара будет восстановлена в полном объеме в ближайшие дни.

"Ливия, вероятно, существенно увеличит поставки нефти в ближайшем будущем", - отмечает аналитик Commerzbank AG во Франкфурте Карстен Фритш.

"Нефтяной рынок может опять столкнуться с избытком предложения, если не продолжится сокращение добычи или не произойдет незапланированных перебоев в поставках", - цитирует К.Фритш агентство Bloomberg.

Цены на нефть выросли на 25% с начала текущего года на фоне санкций, введенных США в отношении Венесуэлы, в дополнение к антииранским санкциям.

Несмотря на это, ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, сокращает добычу, выполняя условия действующего соглашения между странами ОПЕК+, пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным консалтинговой компании JBC Energy, страны ОПЕК в феврале уменьшили добычу в общей сложности на 550 тыс. баррелей в сутки (2,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года) в результате санкций и добровольных сокращений.

Министр энергетики России Александр Новак заявил в понедельник в Софии, что РФ рассчитывает до конца марта выполнить обязательства в сделке ОПЕК+, то есть сократить добычу на 228 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года.

По оценкам JBC Energy, добыча нефти и конденсата в России в первом полугодии останется на 60-90 тыс. б/с выше целевого показателя в рамках соглашения ОПЕК+.