Туск заявил о необходимости политического решения карабахского вопроса

В урегулировании карабахского конфликта необходимо найти политическое решение в рамках международного права, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.
"Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться, и необходимо найти политическое решение (конфликта - ИФ) в соответствии с международным правом", - сказал Д.Туск на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник в Брюсселе.
Председатель Европейского совета отметил, что "вселяет надежду переговорный процесс и контакты двух сторон" по вопросу армяно-азербайджанского конфликта.
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