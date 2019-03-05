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Карабахский конфликт 05.03.2019 15:55

Туск заявил о необходимости политического решения карабахского вопроса

В урегулировании карабахского конфликта необходимо найти политическое решение в рамках международного права, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Убеждены, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться, и необходимо найти политическое решение (конфликта - ИФ) в соответствии с международным правом", - сказал Д.Туск на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во вторник в Брюсселе.

Председатель Европейского совета отметил, что "вселяет надежду переговорный процесс и контакты двух сторон" по вопросу армяно-азербайджанского конфликта.

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Тэги: ЕС, ТУСК, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]