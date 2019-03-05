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Регион 05.03.2019 17:05

Госдеп США хочет "в последний момент" уговорить Турцию не покупать С-400 - СМИ

Высокопоставленные сотрудники госдепа США в Анкаре стремятся убедить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, сообщает во вторник газета "Хюрриет".

Издание отмечает, что, таким образом, США пытаются "в последний момент" добиться изменения позиции Анкары по этой теме.

По данным газеты, контакты с Турцией одного из представителей Госдепа - заместителя помощника госсекретаря США Мэтью Палмера - могут продлиться до 6 марта. Ожидается, что в диалоге с Турцией он сконцентрируется на вопросе продажи американских систем Patriot Турции и желании Анкары получить С-400, отмечает газета.

Спецпредставитель американского госдепа по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, отмечает газета, находясь в Турции, затронет тему соглашения по Манбиджу и планов США о выводе войск из Сирии.

Газета не уточняет, состоялись ли уже у Дж.Джеффри и М.Палмера встречи с турецкими чиновниками. В официальном расписании госдепа за последние два дня нет информации о встречах обоих представителей ведомства в Турции.

Турецкие СМИ в понедельник сообщали, что Дж.Джеффри прибыл в Анкару для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, а также с С-400. Также в понедельник сообщалось, что в Турцию прибыл М.Палмер.

СМИ ранее сообщали, что в Турции ожидают начало поставок российских систем С-400 в июле 2019 года. Анкара рассчитывает начать эксплуатацию системы к октябрю.

В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЗРС, ПОПЫТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]