Глава МИД Великобритании видит позитивные сигналы на переговорах с ЕС по Brexit

Британский министр иностранных дел Джереми Хант считает, что в переговорах с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС заметен прогресс.

"Если сравнивать с тем, что у нас было месяц назад, то ситуация изменилась в лучшую сторону", - сказал Дж.Хант во вторник в эфире радиостанции BBC.

"Я думаю, что сигналы, которые мы получаем (со стороны Брюсселя - ИФ), довольно позитивные", - отметил министр.

При этом глава МИД Великобритании добавил, что все же не стоит переоценивать эти сигналы, так как предстоит еще много работы.

Во вторник в Брюсселе пройдет встреча главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье и министра Великобритании по делам Brexit Стивеном Баркли и генпрокурора Англии и Уэльса Джеффри Кокса.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Т.Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в том случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.

26 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что если британский парламент не примет сделку с Брюсселем по Brexit, то она проведет голосование, в ходе которого депутаты смогут высказаться, хотят ли они покинуть ЕС без сделки, и хотят ли они продлить сроки Brexit.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.