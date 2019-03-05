Молдавские социалисты отказываются от переговоров о коалиции до вердикта Конституционного суда

Партия социалистов Молдавии, которая получила больше всего голосов на парламентских выборах 24 февраля, не будет вести переговоры о создании какой-либо коалиции до окончательного утверждения результатов выборов Конституционным судом, заявила председатель партии Зинаида Гречанная.

"Мы категорически отвергаем любые спекуляции и инсинуации по этому поводу. Партия социалистов заявила, и остается на своих позициях: мы ведем консультации внутри фракции, но не начинаем переговоров с кем-либо о создании коалиции до окончательного утверждения результатов выборов Конституционным судом. Мы остаемся верны принципам, с которыми мы шли на выборы, и не намерены поддакивать кому-либо", - сказала З.Гречанная во вторник на брифинге в Кишиневе.

"Партия социалистов в предыдущем парламенте продемонстрировала, что является единой командой, никто из фракции не вышел, не продался, не перешел в другие партии. Мы уверены, что так же будет и в новом парламенте. Мы имеем самую большую группу депутатов в количестве 35 человек, остаемся верны своим принципам и абсолютно доверяем друг другу", - подчеркнула З.Гречанная.

На выборах 24 февраля Партия социалистов получила 35 мандатов, Демократическая партия - 30 мандатов, проевропейский блок ACUM - 26, Партия Шора - 3 мандата, в парламент также прошли три независимых депутата.

Окончательные результаты выборов были утверждены Центральной избирательной комиссией и в понедельник переданы в Конституционный суд. У КС есть пять дней для рассмотрения запросов, претензий, споров и окончательного утверждения результатов выборов. Согласно законодательству, первое заседание парламента должно состояться не позднее, чем через 30 дней после дня выборов.