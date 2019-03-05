Белоруссия готова подписать ключевые документы с ЕС хоть завтра - глава МИД

В Минске готовы подписать ключевые документы с Европейским союзом хоть завтра, но позиция одной из стран союза тормозит процесс, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Мы видим возможность скорого завершения работы над этими документами, но наши партнеры тоже должны немножко пошевелиться в этом плане и проявить готовность к их подписанию", - сказал В.Макей по итогам совещания у президента по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.
Министра цитирует госагентство "БелТА".
"Эти документы, с нашей точки зрения, можно было бы подписать хоть завтра. Но, к сожалению, так получается, что из-за позиции одной страны Евросоюз становится заложником политики этой страны. Потому что одна страна переносит какие-то проблемные нюансы в двусторонних отношениях на всю политику Евросоюза", - добавил он.
По словам главы МИД, в частности, стопорится подписание совместных приоритетов партнерства между Белоруссией и Европейским союзом до 2020 года. "Там содержатся неприемлемые для нас на данном этапе требования. Но мы даже и не получили официального ответа от Европейского союза на наши предложения", - сказал министр.
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