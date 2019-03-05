Президент Грузии в среду выступит в парламенте страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду выступит в парламенте с первым ежегодным докладом по вопросам внешней и внутренней политики, сообщил журналистам во вторник парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния.

Выступление С.Зурабишвили на пленарном заседании парламента запланировано на 12:00 часов по тбилисскому времени (11:00 мск).

Депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) заявили журналистам, что не намерены присутствовать в парламенте на докладе, так как не признают легитимность нынешнего президента Грузии.