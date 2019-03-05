Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9262 RUR   0.0259 GBR   2.2371 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 7 Мар 10° 8 Мар

Регион 05.03.2019 18:01

Президент Грузии в среду выступит в парламенте страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду выступит в парламенте с первым ежегодным докладом по вопросам внешней и внутренней политики, сообщил журналистам во вторник парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния.

Выступление С.Зурабишвили на пленарном заседании парламента запланировано на 12:00 часов по тбилисскому времени (11:00 мск).

Депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) заявили журналистам, что не намерены присутствовать в парламенте на докладе, так как не признают легитимность нынешнего президента Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, ДОКЛАД


Похожие новости


Зурабишвили приедет в Ереван в начале марта - источник Президент Азербайджана предложил провести совместно с Грузией презентацию в Китае по транспорту - Зурабишвили Президент Грузии прибыла с официальным визитом в Азербайджан Президент Грузии посетит ряд муниципалитетов Азербайджана Баку и Тбилиси обсудят двусторонние отношения в рамках визита Зурабишвили в Азербайджан – посольство Президент Грузии в ходе визита в Париж встретится со своим французским коллегой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]