Президент Грузии в среду выступит в парламенте страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду выступит в парламенте с первым ежегодным докладом по вопросам внешней и внутренней политики, сообщил журналистам во вторник парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния.
Выступление С.Зурабишвили на пленарном заседании парламента запланировано на 12:00 часов по тбилисскому времени (11:00 мск).
Депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) заявили журналистам, что не намерены присутствовать в парламенте на докладе, так как не признают легитимность нынешнего президента Грузии.
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