Путин в среду примет участие в заседании коллегии ФСБ - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 6 марта примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2018 году и определены приоритетные задачи на 2019 год", - отмечается в сообщении.