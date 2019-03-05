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СНГ 05.03.2019 18:14

Путин в среду примет участие в заседании коллегии ФСБ - Кремль

Президент РФ Владимир Путин 6 марта примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

"Будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2018 году и определены приоритетные задачи на 2019 год", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ФСБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]