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Дальнее зарубежье 05.03.2019 18:32

30 тыс. человек ежедневно покидают Венесуэлу, свидетельствует американский проповедник

Председатель "Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклин Грэм рассказал, что из Венесуэлы ежедневно бегут порядка 30 тыс. человек.

"Я был в Венесуэле несколько месяцев назад: приблизительно 30 тысяч людей каждый день уезжают оттуда, у них не хватает медикаментов, и люди просто уходят", - сказал Ф.Грэм во вторник на встрече с патриархом Кириллом в Москве.

Он отметил, что возглавляемая им ассоциация оказывает помощь беженцам. "У нас есть возможность оказания им медицинской помощи, мы также доставляем им еду", - отметил Ф.Грэм.

Проповеднику предложили выступить на одном из стадионов Венесуэлы за неделю до Пасхи, и он предложил патриарху Кириллу направить туда вместе с ним молодежную делегацию Русской православной церкви.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, БЕЖЕНЦЫ, США, ПРОПОВЕДНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]