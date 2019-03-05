30 тыс. человек ежедневно покидают Венесуэлу, свидетельствует американский проповедник

Председатель "Евангелистской ассоциации Билли Грэма" Франклин Грэм рассказал, что из Венесуэлы ежедневно бегут порядка 30 тыс. человек.

"Я был в Венесуэле несколько месяцев назад: приблизительно 30 тысяч людей каждый день уезжают оттуда, у них не хватает медикаментов, и люди просто уходят", - сказал Ф.Грэм во вторник на встрече с патриархом Кириллом в Москве.

Он отметил, что возглавляемая им ассоциация оказывает помощь беженцам. "У нас есть возможность оказания им медицинской помощи, мы также доставляем им еду", - отметил Ф.Грэм.

Проповеднику предложили выступить на одном из стадионов Венесуэлы за неделю до Пасхи, и он предложил патриарху Кириллу направить туда вместе с ним молодежную делегацию Русской православной церкви.