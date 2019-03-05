Казахстан не планирует в 2019 году запуски спутников с космодрома в Калифорнии - министерство

Казахстан в 2019 году не планирует запуски космических спутников с базы ВВС США Ванденберг, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности страны.
"На 2019 год не планируется запуск наших спутников с авиабазы Ванденберг в Калифорнии", - говорится в ответе на запрос агентства.
4 декабря 2018 года на космодроме Ванденберг (США) состоялся запуск двух первых казахстанских космических аппаратов космической системы научно-технологического назначения (КС НТН) - микроспутник KazSTSat и наноспутник KazSciSat-1 на ракете-носителе Falcon 9.
Тогда в министерстве заявили, что эта стартовая площадка для запуска первых научных спутников Казахстана была выбрана, поскольку "дешевле производить запуск на Falcon-9".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»