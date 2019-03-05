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СНГ 05.03.2019 18:45

Казахстан не планирует в 2019 году запуски спутников с космодрома в Калифорнии - министерство

Казахстан в 2019 году не планирует запуски космических спутников с базы ВВС США Ванденберг, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности страны.

"На 2019 год не планируется запуск наших спутников с авиабазы Ванденберг в Калифорнии", - говорится в ответе на запрос агентства.

4 декабря 2018 года на космодроме Ванденберг (США) состоялся запуск двух первых казахстанских космических аппаратов космической системы научно-технологического назначения (КС НТН) - микроспутник KazSTSat и наноспутник KazSciSat-1 на ракете-носителе Falcon 9.

Тогда в министерстве заявили, что эта стартовая площадка для запуска первых научных спутников Казахстана была выбрана, поскольку "дешевле производить запуск на Falcon-9".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, АВИАБАЗА, СПУТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]