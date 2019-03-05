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Дальнее зарубежье 05.03.2019 19:04

Нобелевскую премию по литературе за 2018 и 2019 годы решили вручить одновременно

Шведская королевская академия наук осенью этого года присудит Нобелевскую премию по литературе сразу за 2018 и 2019 годы, говорится в заявлении фонда Нобеля, распространенном во вторник.

"Нобелевская премия по литературе вновь будет присуждена, лауреатов за 2018 и за 2019 годы объявят этой осенью", - отмечается в нем.

В течение прошлого года Фонд Нобеля и Шведская академия поддерживали "тесный диалог по возникшим вокруг этой премии проблемам и одобрили ряд важных изменений процесса присуждения премии".

В частности, в отборе кандидатов на получение премии теперь будут участвовать пять независимых экспертов, не являющихся членами Шведской академии. Также были избраны несколько новых членов академии.

Кроме того, среди членов Шведской академии наук нет людей, в отношении которых ведется уголовное расследование, и также "в Нобелевском комитете теперь не состоят личности, связанные с событиями прошлого года".

Помимо этого, в настоящее время в Шведской академии изучают возможность ввода временных ограничений членства и планируют обеспечить большую открытость в том, что касается связанных с финансами вопросов.

"В целом за последний год Шведская академия предприняла важные шаги, чтобы разобраться с проблемами, возникшими в конце 2017 года, и еще больше (шагов - ИФ) запланировано", - подчеркивается в нем.

В мае прошлого года Шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году, а перенести ее вручение на 2019 год. Причиной послужил крупный скандал, связанный с фотографом Жан-Клодом Арно, который предстал перед апелляционным судом Швеции по делу о преступлении сексуального характера. Ж.-К.Арно на протяжении долгих лет принимал активное участие в деятельности Нобелевского комитета по литературе.

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Тэги: МИР, НОБЕЛЬ, ЛИТЕРАТУРА, ВРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]