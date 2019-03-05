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05.03.2019 16:48

Пресс-релиз

14 марта в рамках проекта Российского инофрмационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Национальном музее искусств Азербайджана состоится лекция на тему «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников».
Научный сотрудник музея Егана Мовсумова расскажет о произведениях, хранящихся в музейной коллекции, а так же об истории и традициях празднования Новруза в творчестве знаменитых художников, таких как Азим Азимзаде, Эльмира Шахтахтинская, Ариф Алескеров, Саттар Бахлулзаде, Халида Сафарова, Алтай Гаджиев и т.д.
Начало - в 14:00 часов. Вход свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]