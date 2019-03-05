Пресс-релиз

14 марта в рамках проекта Российского инофрмационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Национальном музее искусств Азербайджана состоится лекция на тему «Праздник Новруз в творчестве азербайджанских художников».

Научный сотрудник музея Егана Мовсумова расскажет о произведениях, хранящихся в музейной коллекции, а так же об истории и традициях празднования Новруза в творчестве знаменитых художников, таких как Азим Азимзаде, Эльмира Шахтахтинская, Ариф Алескеров, Саттар Бахлулзаде, Халида Сафарова, Алтай Гаджиев и т.д.

Начало - в 14:00 часов. Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



