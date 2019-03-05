Экс-премьер Алжира призвал Бутефлику не выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок

Бывший премьер-министр Алжира Али Бенфлис предложил нынешнему президенту страны Абдельазизу Бутефлике отказаться от участия в выборах.

"Если он (А.Бутефлика) откажется от выдвижения своей кандидатуры на пятый срок, то я думаю, что народ на улицах успокоится", - сказал А.Бенфлис во вторник в эфире французской радиостанции "Франс-энфо", комментируя ситуацию с массовыми протестами в Алжире из-за решения А.Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на новый президентский срок.

"Эта политическая власть сторонников абсолютизма хочет управлять Алжиром, используя методы XVIII века, XIX века, возможно, XX века, но мы-то живем в XXI веке", - отметил экс-премьер Алжира.

А.Бенфлис в прошлом был соратником А.Бутефлики: он занимал должность премьер-министра Алжира с 2000 по 2003 год. После того, как он покинул этот пост, он дважды участвовал в президентских выборах - в 2004 и 2014 годах, однако оба раза уступил А.Бутефлике. В настоящее время он считается одним из наиболее влиятельных представителей оппозиции в Алжире.

Ранее президент Алжира А.Бутефлика заявил, что если его переизберут на пятый президентский срок, то он осуществит политические изменения в стране, которые требуют участники протестов. "Я услышал просьбы участников протестов и, в особенности, тысяч молодых людей, которые задаются вопросом о будущем нашей страны", - говорилось в письменном обращении А.Бутефлики к нации.

В частности, по словам 82-летнего лидера Алжира, который с 1999 года занимает пост главы государства, он намерен выработать новую конституцию, которая будет вынесена затем на общенациональный референдум. "Новая конституция ознаменует начало новой республики и новой политической системы Алжира", - отметил президент.

Кроме того, глава государства пообещал организовать "национальную независимую конференцию", которая определит дату следующих выборов и будет вести подготовку к ним. Он также заверил, что на следующих выборах не будет выдвигать свою кандидатуру.

10 февраля А.Бутефлика объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах этого года. В минувшее воскресенье он официально подал документы в Конституционный совет для регистрации в качестве кандидата.

В конце прошлой недели на улицы Алжира вышли десятки тысяч человек в знак протеста против решения А.Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. В ходе демонстраций у здания правительства и официальной резиденции президента страны между протестующими и стражами порядка произошли столкновения.

В субботу президенту Алжира исполнилось 82 года. А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года. Он страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году А.Бутефлики пережил инсульт.

По данным ряда западных СМИ, на прошлой неделе А.Бутефлика проходил медицинский осмотр в Швейцарии.

Президентские выборы в Алжире намечены на 18 апреля этого года.