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Это интересно 05.03.2019 16:56

Bugatti представила самый дорогой из автомобилей в своей коллекции - La Voiture Noire за 11 млн евро

Французский производитель люксовых спортивных автомобилей Bugatti Automobiles SAS к своей 110-й годовщине представил гиперкар La Voiture Noire (фр. "черный автомобиль"), который назвал самым дорогим новым автомобилем в мире.

Цена гиперкара, изготовленного в единственном экземпляре, составляет 11 млн евро, говорится в сообщении Bugatti.

В 2017 году Rolls-Royce выпустила автомобиль Sweptail со стеклянной крышей. Оценочная стоимость единственного экземпляра Sweptail - $12,8 млн, чуть больше 11 млн евро по текущему курсу. А уникальная Pagani Zonda HP Barchetta 2018 года была оценена еще дороже в $15 млн.

Уникальный автомобиль Bugatti уже продан. Его новый собственник неизвестен, в пресс-релизе его называют просто "большим поклонником бренда". Однако источники агентства Bloomberg утверждают, что им стал экс-глава Volkswagen Фердинанд Пьех. Bugatti является одним из 12 брендов Volkswagen Group.

Гиперкар является современной интерпретацией купе Type 57 SC Atlantic, разработанной сыном основателя компании Жаном Бугатти в 1936 году. Главный конструктор Bugatti Ахим Аншайдт с гордостью заявил, что шесть выхлопных труб La Voiture Noire не просто подчеркивают родство с легендарной моделью, но и "ясно дают понять, что перед вами не электромобиль".

Все детали La Voiture Noire изготовлены вручную.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, BUGATTI, ГИПЕРКАР, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]