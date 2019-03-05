VTB Bank (Azerbaijan) подключился к Western Union

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" подключился к системе денежных переводов Western Union, отмечается сообщении банка.

"В офисах ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" появились пункты обслуживания системы денежных переводов Western Union. Благодаря этому посетители отделений банка могут осуществлять денежные переводы в долларах США по всему миру", - говорится в сообщении банка.

Комиссия за услугу составляет от 0,9% в зависимости от страны и суммы перевода. Время доставки перевода независимо от направления занимает несколько минут.

"Для удобства наших клиентов мы постоянно расширяем ассортимент продуктов и услуг. Система Western Union позволяет надежно и быстро отправлять и получать деньги, и теперь все это станет доступно посетителям наших офисов", - отметил начальник управления продаж, развития сети и клиентского обслуживания ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" Пярвиз Расулов, слова которого приведены в сообщении.

В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

А.Мамедов