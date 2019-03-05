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СНГ 05.03.2019 19:45

Белоруссия продолжит переговоры о вступлении в ВТО, решение примет президент - МИД

Белоруссия рассчитывает до конца года завершить переговоры о вступлении в ВТО, однако окончательное решение о присоединении к организации будет принимать президент страны Александр Лукашенко, заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

"Остались еще шесть стран, с которыми мы должны подписать протоколы (о присоединении к ВТО - ИФ). Думаю, в течение года эта работа будет завершена", - сказал В.Макей после совещания у президента страны, на котором в том числе обсуждалась эта тема.

Главу МИД цитирует агентство БелТА.

Между тем он подтвердил, что белорусские власти еще не приняли окончательного решения о вступлении в ВТО. "Мы будем тщательно взвешивать все за и против. И решения будут приниматься главой государства после того, как ему будет объективно доложено о конкретных преимуществах, связанных с нашим вступлением в эту организацию", - пояснил В.Макей.

По его словам, в ближайшее время правительство Беларуси вновь обсудит целесообразность вступления в ВТО и доложит президенту свою позицию.

При этом глава МИД считает, что в перспективе роль ВТО, как регулятора международной торговли, будет усиливаться. "Всемирная торговая организация не находится на грани распада, как кто-то хочет представить. Наоборот, те действия, которые предпринимают США и некоторые другие страны, по ужесточению правил деятельности этой организации, свидетельствуют о том, что в перспективе организация будет иметь более жесткое влияние на внешнюю мировую торговлю", - отметил министр.

Как сообщалось, президент Белоруссии А.Лукашенко во вторник заявил о необходимости тщательной оценки последствий от вступления страны в ВТО.

"Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. И я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого", - сказал А.Лукашенко.

Белоруссия с весны 2016 года активизировала переговоры по присоединению к ВТО. Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил о намерении Минска завершить переговоры по вступлению в ВТО к концу 2019 года и стать членом организации в 2020 году.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВТО, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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