Туск вслед за Макроном призвал не допустить иностранного влияния на европейские выборы

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что разделяет позицию президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости пресекать иностранное влияние на европейские выборы.

"Я согласен с Эмманюэлем Макроном. Не позволяйте внешним антиевропейским силам оказывать влияние на наши выборы и принимать решения по ключевым вопросам и по составу нового руководства ЕС", - написал Д.Туск во вторник в своем аккаунте в Twitter.

"Все, кто беспокоится об ЕС, должны сотрудничать во время и после выборов в Европарламент. Возрождение Европы должно начаться сейчас", - отметил председатель Европейского совета.

Его слова последовали после обращения Э.Макрона к европейцам в преддверии выборов в Европарламент.

"Через несколько недель пройдут европейские выборы, которые сыграют решающую роль в определении будущего нашего континента", - говорится в обращении французского лидера, опубликованном Елисейским дворцом.

Президент Франции отметил, что "во время любых наших выборов иностранные силы пытаются оказать влияние на наши голоса". В связи с этим Э.Макрон предложил создать "Европейское агентство по защите демократий", которое будет обеспечивать защиту электорального процесса, в частности, от кибератак.

"Мы должны запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами. Мы должны устранить из интернета, в соответствии с европейскими правилами, всю риторику, в которой содержится ненависть и насилие", - добавил глава французского государства.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года.