Грузинские и турецкие коммунисты отметили в Гори 66-ю годовщину со дня смерти Сталина

Представители "Единой коммунистической партии Грузии" и члены общественного движения "Сталинист" провели во вторник в Гори шествие по случаю 66-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина.

В акции, по сообщениям грузинских СМИ, приняло участие несколько десятков человек, которые несли в руках портреты И.Сталина и советские знамена.

Перед началом шествия участники акции возложили цветы к бюсту И.Сталина на территории его дома-музея.

Как заявили участники шествия журналистам, они вновь требуют от властей вернуть в центр города шестиметровый памятник И.Сталину.

По их утверждению, в акции приняла участие делегация коммунистов из Турции.

Памятник советскому вождю в центре города Гори (регион Шида Картли на Востоке Грузии), откуда был родом И.Сталин, был установлен в начале 1950-х годов и демонтирован по решению властей Грузии в ночь на 25 июня 2010 года.