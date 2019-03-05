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Регион 05.03.2019 20:23

Грузинские и турецкие коммунисты отметили в Гори 66-ю годовщину со дня смерти Сталина

Представители "Единой коммунистической партии Грузии" и члены общественного движения "Сталинист" провели во вторник в Гори шествие по случаю 66-й годовщины со дня смерти Иосифа Сталина.

В акции, по сообщениям грузинских СМИ, приняло участие несколько десятков человек, которые несли в руках портреты И.Сталина и советские знамена.

Перед началом шествия участники акции возложили цветы к бюсту И.Сталина на территории его дома-музея.

Как заявили участники шествия журналистам, они вновь требуют от властей вернуть в центр города шестиметровый памятник И.Сталину.

По их утверждению, в акции приняла участие делегация коммунистов из Турции.

Памятник советскому вождю в центре города Гори (регион Шида Картли на Востоке Грузии), откуда был родом И.Сталин, был установлен в начале 1950-х годов и демонтирован по решению властей Грузии в ночь на 25 июня 2010 года.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СТАЛИН, ШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]