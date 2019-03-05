В ЕК приветствовали новый регламент ЕС по фильтрации иностранных инвестиций

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал хорошей новостью утверждение Советом ЕС регламента по фильтрации прямых иностранных инвестиций в Европейском союзе.
"Совет утвердил сегодня предложение по новому рамочному регламенту с целью гарантировать безопасность, общественный порядок и стратегические интересы Европы путем скрининга иностранных инвестиций в ЕС", - заявил пресс-секретарь на брифинге во вторник в Брюсселе.
М.Схинас напомнил, что это предложение было выдвинуто председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в его докладе 2017 года о состоянии Европейского союза. По словам представителя ЕК, новое законодательство в области иностранных инвестиций начнет действовать с апреля.
Новые правила о фильтрации прямых иностранных инвестиций создадут механизм сотрудничества, в рамках которого государства-члены и Еврокомиссия смогут обмениваться информацией и заявлять о своей обеспокоенности относительно возможных иностранных инвестиций. "За государствами-членами тем не менее сохраняется компетенция по изучению и возможной блокировке прямых иностранных инвестиций по мотивам безопасности и угрозы общественному порядку", - объясняют в Совете ЕС.
Совет ЕС после принятия решения по иностранным инвестициям опубликовал коммюнике, в котором говорится, что Евросоюз будет в ближайшее время располагать комплексом новых правил, позволяющих обеспечивать лучший контроль над прямыми инвестициями, происходящими из третьих стран.
"Впервые ЕС будет снабжен таким общим регламентом, тогда как его главные торговые партнеры уже располагают подобными правилами", - сказано в материалах Совета ЕС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в своей инициативе обустройства будущего единой Европы, распространенной в государствах ЕС, заявил: "Мы должны реформировать нашу политику конкуренции, перестроить нашу торговую политику: подвергать санкциям или запрещать в Европе предприятия, которые наносят ущерб нашим стратегическим интересам и нашим основополагающим ценностям, таким как нормы окружающей среды, защита данных и справедливая уплата налогов; а также обеспечить в стратегической промышленности и на наших государственных рынках европейские преференции, как это делают наши американские или китайские конкуренты".
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