Латвия потратит на закупки вооружений 720 млн евро за 3 года

В Латвии на закупки для нужд обороны в ближайшие три года планируется направить 720 млн евро, свидетельствует информация, предоставленная латвийским Министерством обороны для парламентской подкомиссии по всеобщей обороне.

В частности, в период с 2019 до 2021 года 40% указанного финансирования планируется потратить на закупку транспорта, 26% - на закупки для нужд сухопутных сил, 8% - на закупку индивидуального и коллективного снаряжения.

Более подробной информации представители Минобороны на заседании подкомиссии не предоставили, но подтвердили, что планируется ряд крупных закупок, например, вертолетов "Black Hawk" и бронетранспортеров.

В 2018 году оборонный бюджет впервые с момента восстановления независимости Латвии достиг 2% от внутреннего валового продукта или 594 млн евро, что позволило реализовать ряд крупных закупок для оборонной сферы и инфраструктурные проекты, призванные повысить боеготовность Национальных вооруженных сил.