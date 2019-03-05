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Дальнее зарубежье 05.03.2019 20:48

Латвия потратит на закупки вооружений 720 млн евро за 3 года

В Латвии на закупки для нужд обороны в ближайшие три года планируется направить 720 млн евро, свидетельствует информация, предоставленная латвийским Министерством обороны для парламентской подкомиссии по всеобщей обороне.

В частности, в период с 2019 до 2021 года 40% указанного финансирования планируется потратить на закупку транспорта, 26% - на закупки для нужд сухопутных сил, 8% - на закупку индивидуального и коллективного снаряжения.

Более подробной информации представители Минобороны на заседании подкомиссии не предоставили, но подтвердили, что планируется ряд крупных закупок, например, вертолетов "Black Hawk" и бронетранспортеров.

В 2018 году оборонный бюджет впервые с момента восстановления независимости Латвии достиг 2% от внутреннего валового продукта или 594 млн евро, что позволило реализовать ряд крупных закупок для оборонной сферы и инфраструктурные проекты, призванные повысить боеготовность Национальных вооруженных сил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЛАТВИЯ, ОБОРОНА, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]