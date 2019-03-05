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Финансы 05.03.2019 17:56

Капитальные инъекции в банки Азербайджана в 2018г составили 0,5 млрд манатов

Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2018 году составили 500 млн манатов, отмечается в отчете правительства за 2018 год.

Как сообщалось ранее, инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2017 году составили 900 млн манатов.

По данным правительства, в 2016-2018гг инвестиции в капитал банков составили 1,7 млрд манатов.

В отчете отмечается, что на 31 декабря 2018 года суммарная капитализация банков в Азербайджане составляет 4 млрд 72 млн манатов, что на 9,8% превышает показатель 2017 года.

На конец 2018 года в Азербайджане действовали 30 банков.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ, ВЛИВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]