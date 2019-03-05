Капитальные инъекции в банки Азербайджана в 2018г составили 0,5 млрд манатов

Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2018 году составили 500 млн манатов, отмечается в отчете правительства за 2018 год.

Как сообщалось ранее, инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2017 году составили 900 млн манатов.

По данным правительства, в 2016-2018гг инвестиции в капитал банков составили 1,7 млрд манатов.

В отчете отмечается, что на 31 декабря 2018 года суммарная капитализация банков в Азербайджане составляет 4 млрд 72 млн манатов, что на 9,8% превышает показатель 2017 года.

На конец 2018 года в Азербайджане действовали 30 банков.

А.Мамедов