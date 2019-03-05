Главком объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти считает, что альянс может помочь провести Украине честные выборы, защитить от российских кибератак.
Россия "распространяет дезинформацию, и работает в этом направлении. Она была точечной и направлена на дестабилизацию действующего правительства (Украины - ИФ). Мы можем помочь тем, что гарантируем честность и справедливость выборов. Помочь им в защите их компьютерных систем", сказал К.Скапаротти во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.
Ранее директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил, что Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять на президентские выборы на Украине.
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