Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9262 RUR   0.0259 GBR   2.2371 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.80 -1.42 Brent 65.07 -1.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 12° 7 Мар 10° 8 Мар

Дальнее зарубежье 05.03.2019 21:20

НАТО готово помочь Украине защититься от "российских кибератак" на выборах - командующий силами альянса в Европе

Главком объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти считает, что альянс может помочь провести Украине честные выборы, защитить от российских кибератак.

Россия "распространяет дезинформацию, и работает в этом направлении. Она была точечной и направлена на дестабилизацию действующего правительства (Украины - ИФ). Мы можем помочь тем, что гарантируем честность и справедливость выборов. Помочь им в защите их компьютерных систем", сказал К.Скапаротти во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Ранее директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил, что Россия может попытаться использовать кибератаки для того, чтобы повлиять на президентские выборы на Украине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ЗАЩИТА


Похожие новости


Изменения в Конституцию Украины о стратегическом курсе в ЕС и НАТО будут подписаны на следующей неделе - Порошенко Парламент Украины может рассмотреть конституционные изменения о курсе страны в ЕС и НАТО 7 февраля Порошенко считает реальным вступление Украины в НАТО в течение пяти лет Стать членом ЕС Украине будет труднее, чем присоединиться к НАТО, считает Климкин Глава МИД Климкин не верит, что Украина вступит в ЕС ближайшие пять лет Порошенко в понедельник утром проведет консультации с генсеком НАТО и главами других государств

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]