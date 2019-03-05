Кандидатов в президенты Алжира должен определить Конституционный совет страны - представитель Могерини

В Евросоюзе надеются, что кандидаты на президентских выборах в Алжире будут отобраны в соответствии с конституционными принципами страны, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Несколько кандидатов выдвинули свои кандидатуры. Теперь Конституционному совету Алжира надлежит подтвердить их соответствие конституции и избирательному закону", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
Так она ответила на просьбу прокомментировать события в Алжире, где начались протесты в связи с претензиями действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на пятый президентский мандат.
А.Бутефлика правит страной с 1999 года. После перенесённого инсульта он почти не появляется на публике. Последние телевизионные кадры о нем показывают алжирского президента в инвалидной коляске.
Относительно протестных акций М.Коцьянчич напомнила, что "право на свободу выражения и собраний записано в алжирской конституции".
"Мы ожидаем, что это право сможет осуществляться мирным образом и будет гарантировано при уважении правового государства", - добавила представитель Ф.Могерини.
"В более общем плане, мы подчеркиваем важность партнерства между Европейским союзом и Алжиром и подтверждаем свои обязательства продолжать углублять наши отношения с целью создания общего пространства стабильности, демократии и взаимного процветания", - заявила М.Коцьянчич.
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