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Дальнее зарубежье 05.03.2019 21:39

Кандидатов в президенты Алжира должен определить Конституционный совет страны - представитель Могерини

В Евросоюзе надеются, что кандидаты на президентских выборах в Алжире будут отобраны в соответствии с конституционными принципами страны, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Несколько кандидатов выдвинули свои кандидатуры. Теперь Конституционному совету Алжира надлежит подтвердить их соответствие конституции и избирательному закону", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу прокомментировать события в Алжире, где начались протесты в связи с претензиями действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на пятый президентский мандат.

А.Бутефлика правит страной с 1999 года. После перенесённого инсульта он почти не появляется на публике. Последние телевизионные кадры о нем показывают алжирского президента в инвалидной коляске.

Относительно протестных акций М.Коцьянчич напомнила, что "право на свободу выражения и собраний записано в алжирской конституции".

"Мы ожидаем, что это право сможет осуществляться мирным образом и будет гарантировано при уважении правового государства", - добавила представитель Ф.Могерини.

"В более общем плане, мы подчеркиваем важность партнерства между Европейским союзом и Алжиром и подтверждаем свои обязательства продолжать углублять наши отношения с целью создания общего пространства стабильности, демократии и взаимного процветания", - заявила М.Коцьянчич.

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Тэги: ЕС, АЛЖИР, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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