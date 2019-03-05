Командующий силами НАТО в Европе рекомендует США не продавать Турции F-35, если Анкара купит российские С-400

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти рекомендовал властям США не продавать Турции истребители F-35, если Анкара приобретет российские зенитно-ракетные системы С-400.
"Если они (Турция - ИФ) примут С-400 и установят ее, то это станет проблемой, так как она функционально несовместима с системами НАТО, а также несовместима с нашими основными комплексными системами противоракетной обороны. Это одна проблема", - сказал К.Скапаротти во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.
По его словам, "вторая (проблема) связана с истребителями F-35".
"Она (С-400) представляет угрозу для наших самолетов, и особенно F-35. И моим лучшим военным советом будет то, что мы не будем работать с союзником, который покупает российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны", - отметил он.
США неоднократно предостерегали Турцию от покупки С-400. В Вашингтоне опасаются, что одновременное присутствие в Турции российских ЗРС С-400 и американских самолетов F-35 даст России возможность подробно изучить характеристики F-35.
Вашингтон не раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения С-400 он откажет ей в продаже истребителей F-35.
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