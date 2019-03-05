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Дальнее зарубежье 05.03.2019 21:57

Командующий силами НАТО в Европе рекомендует США не продавать Турции F-35, если Анкара купит российские С-400

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти рекомендовал властям США не продавать Турции истребители F-35, если Анкара приобретет российские зенитно-ракетные системы С-400.

"Если они (Турция - ИФ) примут С-400 и установят ее, то это станет проблемой, так как она функционально несовместима с системами НАТО, а также несовместима с нашими основными комплексными системами противоракетной обороны. Это одна проблема", - сказал К.Скапаротти во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

По его словам, "вторая (проблема) связана с истребителями F-35".

"Она (С-400) представляет угрозу для наших самолетов, и особенно F-35. И моим лучшим военным советом будет то, что мы не будем работать с союзником, который покупает российские системы, в особенности системы противовоздушной обороны", - отметил он.

США неоднократно предостерегали Турцию от покупки С-400. В Вашингтоне опасаются, что одновременное присутствие в Турции российских ЗРС С-400 и американских самолетов F-35 даст России возможность подробно изучить характеристики F-35.

Вашингтон не раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения С-400 он откажет ей в продаже истребителей F-35.

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Тэги: США, НАТО, ТУРЦИЯ, СОВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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