Военные США обеспокоены стратегическими и оборонными инвестициями Китая

В командовании вооруженными силами США с тревогой наблюдают за стратегическими и оборонными инвестициями Китая, заявил верховный главком объединенных вооруженных сил НАТО генерал Кертис Скапаротти.

"Я лично обеспокоен стратегическими инвестициями со стороны Китая", - сказал он на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США, добавив, что следует внимательно следить за ситуацией в Гренландии и Исландии, где КНР инвестирует в несколько портов.

"Вы знаете, что многие их коммерческие организации связаны с правительством", - добавил он.

Сенаторы в свою очередь отметили, что Китай, который не подписывал какие-либо соглашения наподобие Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, в последние десятилетия спокойно мог разрабатывать соответствующие вооружения.