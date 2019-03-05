Военные США обеспокоены стратегическими и оборонными инвестициями Китая

В командовании вооруженными силами США с тревогой наблюдают за стратегическими и оборонными инвестициями Китая, заявил верховный главком объединенных вооруженных сил НАТО генерал Кертис Скапаротти.
"Я лично обеспокоен стратегическими инвестициями со стороны Китая", - сказал он на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США, добавив, что следует внимательно следить за ситуацией в Гренландии и Исландии, где КНР инвестирует в несколько портов.
"Вы знаете, что многие их коммерческие организации связаны с правительством", - добавил он.
Сенаторы в свою очередь отметили, что Китай, который не подписывал какие-либо соглашения наподобие Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, в последние десятилетия спокойно мог разрабатывать соответствующие вооружения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»