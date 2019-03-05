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Дальнее зарубежье 05.03.2019 22:20

Военные США обеспокоены стратегическими и оборонными инвестициями Китая

В командовании вооруженными силами США с тревогой наблюдают за стратегическими и оборонными инвестициями Китая, заявил верховный главком объединенных вооруженных сил НАТО генерал Кертис Скапаротти.

"Я лично обеспокоен стратегическими инвестициями со стороны Китая", - сказал он на слушаниях в комитете по вооруженным силам Сената США, добавив, что следует внимательно следить за ситуацией в Гренландии и Исландии, где КНР инвестирует в несколько портов.

"Вы знаете, что многие их коммерческие организации связаны с правительством", - добавил он.

Сенаторы в свою очередь отметили, что Китай, который не подписывал какие-либо соглашения наподобие Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, в последние десятилетия спокойно мог разрабатывать соответствующие вооружения.

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, КИТАЙ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]