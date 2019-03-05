Россия разместит в Чили и Мексике станции по слежению за космическим мусором

Россия в 2019-2020 годах разместит в Чили, Мексике и ЮАР станции по отслеживанию космического мусора, говорится в материалах портала госзакупок.
В материалах портала указывается, что в третьем квартале 2019 года в состав автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве войдут "оптико-электронный комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора" в ЮАР.
В первом квартале 2020 года в состав системы войдет комплекс в Мексике, перемещаемый из района Кисловодска, а в третьем квартале 2020 года - комплекс в Чили, перемещаемый из поселка Научный в Крыму.
В данный момент в составе системы действуют комплексы в России, в частности в районе Кисловодска, Уссурийска и Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Также станции слежения за космическим мусором размещены в Армении и Бразилии.
Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве предназначена для выявления опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве, прогнозирования сходов с орбит и падений космических объектов, а также сопровождения выведения космических аппаратов на целевые орбиты и вывод отработавших космических аппаратов на орбиты захоронения.
Среди прочего система снабжает информацией "Главный центр разведки космической обстановки Минобороны России".
Всего на поддержание ее в технической и эксплуатационной готовности до 31 марта 2022 года выделено 1,54 млрд рублей.
Как отмечается в документации тендера, система в данный момент следит за 74 российскими космическими аппаратами.
В 2018 году Особое конструкторское бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ) сообщало о планах открыть в Чили центр дальней космической связи "Южный".
По оценкам специалистов Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, в данный момент вокруг земли вращается около 7,2 тысяч тонн космического мусора.
Всего, отмечают ученые, на орбите находится "около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч "летающих пуль" (размер каждой "пули" около сантиметра) и около 150 миллионов совсем мелких фрагментов, размер которых менее миллиметра".
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