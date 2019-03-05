В ЕС не видят необходимости менять формат переговоров по Карабаху

Член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан увидел в первых контактах руководителей Армении и Азербайджана и министров иностранных дел этих стран хороший "пункт отправления" для переговоров по карабахской проблеме, хотя признал, что пока о чем-то конкретном говорить рано.
"И когда речь идет о нашей поддержке, я думаю, что лучше сохранить нынешний формат (переговоров - ИФ). Не нужно стремиться создать что-либо новое только ради новизны. И в более общем плане, речь идет о мерах доверия", - сказал еврокомиссар, отвечая на вопрос, каким образом Евросоюз мог бы содействовать мирному решению карабахского конфликта.
Й.Хан выступал на совместной с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пресс-конференции, на которой глава армянского правительства заявил о необходимости нового формата переговоров по Нагорному Карабаху.
"Чтобы обеспечить эффективное решение проблемы, нужно сначала создать эффективный формат, который потребует участия Карабаха в переговорах", - сказал Н.Пашинян.
"То, чем мы как Европейский союз сможем содействовать извне, это поддержать весь регион и облегчить сотрудничество между странами региона и, в частности, контакты между людьми", - продолжил Й.Хан.
"Очевидно, что это потребует времени. Но, с другой стороны, я думаю, что условия в регионе достаточно благоприятные для улучшения региональной ситуации. Мы будем должны поддержать этот процесс, но только по просьбе заинтересованных сторон, которые лучше знают, как это сделать. Но мы должны быть готовы поддержать этот процесс", - отметил член ЕК по политике соседства.
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