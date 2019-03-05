Азербайджан выразил благодарность Швейцарии за готовность предоставить платформу для мирных переговоров по Карабаху – МИД

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Швейцарии провели очередной раунд политических консультаций.

Делегации на консультациях возглавили с азербайджанской стороны замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, швейцарской – заместитель госсекретаря департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями по путям урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, обсудили вопрос незаконной деятельности различных компаний на оккупированных азербайджанских территориях. Представители Азербайджана высоко оценили готовность Швейцарии предоставить платформу для мирных переговоров по урегулированию конфликта»,- говорится в сообщении МИД.

Стороны отметили высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Швейцарией, а также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества. Кроме того, в ходе встречи была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества в различных сферах деятельности.

«Собеседники отметили наличие хороших возможностей для еще большего укрепления экономического сотрудничества, выразили удовлетворенности деятельностью SOCAR в Швейцарии, Holcim, Stadler Rail Group и других швейцарских компаний в Азербайджане»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде