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05.03.2019 23:02

Азербайджан выразил благодарность Швейцарии за готовность предоставить платформу для мирных переговоров по Карабаху – МИД

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Швейцарии провели очередной раунд политических консультаций.

Делегации на консультациях возглавили с азербайджанской стороны замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов, швейцарской – заместитель госсекретаря департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями по путям урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, обсудили вопрос незаконной деятельности различных компаний на оккупированных азербайджанских территориях. Представители Азербайджана высоко оценили готовность Швейцарии предоставить платформу для мирных переговоров по урегулированию конфликта»,- говорится в сообщении МИД.

Стороны отметили высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Швейцарией, а также обменялись мнениями по перспективам сотрудничества. Кроме того, в ходе встречи была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества в различных сферах деятельности.

«Собеседники отметили наличие хороших возможностей для еще большего укрепления экономического сотрудничества, выразили удовлетворенности деятельностью SOCAR в Швейцарии, Holcim, Stadler Rail Group и других швейцарских компаний в Азербайджане»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШВЕЙЦАРИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]