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СНГ 06.03.2019 12:34

Путин отметил великолепное чувство юмора и многогранный талант Жванецкого

Президент РФ Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с юбилеем, сегодня ему исполнилось 85 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

"Многие годы Вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом. Ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован", - говорится телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

М.Жванецкий известен как писатель-сатирик и художественный руководитель театра миниатюр, который он же и основал. Он родился в Одессе 6 марта 1934 года. С 1999 года является народным артистом Украины, а в 2012 году стал народным артистом России. Является автором и исполнителем 14 литературных произведений. С апреля 2002 года по настоящее время является постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЖВАНЕЦКИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]