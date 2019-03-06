Путин отметил великолепное чувство юмора и многогранный талант Жванецкого

Президент РФ Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с юбилеем, сегодня ему исполнилось 85 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

"Многие годы Вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом. Ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован", - говорится телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

М.Жванецкий известен как писатель-сатирик и художественный руководитель театра миниатюр, который он же и основал. Он родился в Одессе 6 марта 1934 года. С 1999 года является народным артистом Украины, а в 2012 году стал народным артистом России. Является автором и исполнителем 14 литературных произведений. С апреля 2002 года по настоящее время является постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране".