Путин отметил великолепное чувство юмора и многогранный талант Жванецкого

Президент РФ Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с юбилеем, сегодня ему исполнилось 85 лет, сообщает пресс-служба Кремля.
"Многие годы Вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом. Ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован", - говорится телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
М.Жванецкий известен как писатель-сатирик и художественный руководитель театра миниатюр, который он же и основал. Он родился в Одессе 6 марта 1934 года. С 1999 года является народным артистом Украины, а в 2012 году стал народным артистом России. Является автором и исполнителем 14 литературных произведений. С апреля 2002 года по настоящее время является постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране".
МИД Азербайджана призывает Армению не терять времени на попытки найти новую интерпретацию карабахского урегулирования
Азербайджан произвел в 2018 году продукцию оборонного назначения на $146 млн
ВВС Азербайджана готовит несколько вертолетов Ми-17 к оцениванию НАТО 1-го уровня
Азеришыг отбирает поставщика однофазных электрических счетчиков типа Smart-kart
AccessBank начал выдачу льготных агрокредитов
Уголовное дело возбуждено на Ставрополье после ДТП с шестью жертвами
Правительство Азербайджана планирует постепенный выход из управления предприятиями ЖКХ
Самая большая туристическая выставка в мире открылась в Берлине
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell приняла участие в карьерной ярмарке университета ADA
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по депозитам «Выгодный» и «Универсальный»
Министерство Образования, Bakcell и AzEduNet подписали протокол о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»