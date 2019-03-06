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Дальнее зарубежье 06.03.2019 12:47

КНДР необходима экстренная гумпомощь на сумму в $120 млн - ООН

В ООН призывают к оказанию экстренной гуманитарной помощи Северной Корее в 2019 году на сумму в $120 млн, говорится в заявлении координатора этой международной организации в КНДР Тапана Мишры.

"Гуманитарная команда в КНДР публикует план о потребностях и приоритетах на 2019 года, который призывает к срочному предоставлению крайне необходимой гуманитарной помощи на сумму в $120 млн для поддержки 3,8 млн человек, нуждающихся в этой помощи", - указывается в заявлении, опубликованном ООН от имени Т.Мишры.

По оценкам ООН, около 11 млн человек в Северной Корее, население которой составляет примерно 25,5 млн, "не получают достаточного питания, чистой питьевой воды и доступа к основным видам услуг, таких как здравоохранение". Отмечается, что в особой зоне опасности - дети. "У каждого пятого ребенка в КНДР наблюдаются задержки развития из-за постоянного недоедания", - говорится в заявлении.

Координатор ООН в Северной Корее выразил особую обеспокоенность в связи с тем, что в прошлом году производство продовольствия в КНДР упало до самого низкого уровня за последние десять лет.

"Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что производство продовольствия в 2018 году было на 9% ниже, чем в 2017 году. Производство продовольствия достигло самого низкого уровня за более чем 10 лет", - отмечает Т.Мишра.

По его словам, если необходимые средства не будут выделены для оказания гуманитарной помощи, то это может привести к "ухудшению гуманитарной ситуации в КНДР и росту количества людей, которые недоедают, а также к увеличению числа болезней".

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Тэги: ООН, КНДР, ПОМОЩЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]