Экс-глава Nissan Карлос Гон освобожден из тюрьмы под залог

Экс-глава Nissan Карлос Гон освобожден из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн, сообщает японская вещательная корпорация NHK.
К.Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам К.Гон отрицает все обвинения.
Во вторник токийский суд принял решение освободить К.Гона под залог и позднее отклонил апелляцию, поданную на это решение прокуратурой. Сумма залога в размере 1 млрд иен ($8,9 млн) является одной из крупнейших в японской судебной практике.
В соответствии с условиями освобождения под залог, К.Гон будет проживать на территории Японии и не сможет выехать за пределы страны. Кроме того, входы и выходы в его дом будут оборудованы камерами видеонаблюдения.
Среди других условий - ограничения на пользование мобильным телефоном, запрет на доступ к интернету, а также на контакты с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Компьютером К.Гон сможет пользоваться только в офисе своего адвоката в рабочее время.
"Условия освобождения довольно жесткие, однако мы сделаем все необходимое, чтобы выполнить их", - заявил адвокат К.Гона Дзюнъитиро Хиронака.
Освобождение из заключения, как ожидается, позволит К.Гону подготовиться к судебному процессу, который начнется не ранее чем через несколько месяцев.
"Он сможет собрать необходимую информацию, и ему будет легче общаться со своими адвокатами, разрабатывая стратегию защиты", - цитирует агентство Bloomberg японского юриста Нобуко Отсуки.
Сам К.Гон ранее заявил, что он "невиновен и полностью настроен защищать себя в ходе справедливого судебного процесса", назвав предъявленные ему обвинения "необоснованными и бездоказательными".
Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.
Руководящие посты в Renault К.Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавлял ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.
В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.
Nissan уволил К.Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, чуть позже аналогичное решение принял и совет директоров Mitsubishi. В январе текущего года К.Гон ушел в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.
В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".
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