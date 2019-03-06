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Дальнее зарубежье 06.03.2019 13:29

Госучреждения Северной Македонии меняют названия из-за переименования страны

Более сотни госучреждений и госкомпаний в Северной Македонии со среды приступают к смене названий после договоренности о переименовании страны, сообщает агентство ЭФЭ.

Так, все государственные органы, такие как правительство, парламент, центральный банк, министерства и суды заменят в своих названиях "Македонию" на "Северную Македонию".

Значительная часть госкомпаний сменят слово "македонская" на "национальная". Так, "Македонское телевидение" станет "Национальным телевидением", а "Македонское информационное агентство" будет называться "Национальным информационным агентством".

"Македонские железные дороги" станут "Железными дорогами Северной Македонии".

Слово "македонский" сохранится только в двух случаях: в названии "Институт македонской литературы" и "Национальный македонский театр".

Названия будут изменены на логотипах компаний, на печатях и во всех документах, связанных с учреждениями.

В начале февраля парламент Греции после решения Македонии о смене названия на Северную Македонию одобрил меру, которая позволяет стране стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более 10 лет.

На своем саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Северную Македонию вступить в организацию.

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Тэги: СЕВМАКЕДОНИЯ, ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ, НАЗВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]