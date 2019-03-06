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Бизнес и законодательство 06.03.2019 12:36

В Азербайджане в январе-феврале в частном секторе заключено 40 тыс. трудовых контрактов

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев считает, что проведенные в стране реформы оказали наибольшее влияние на рынок труда.

"Проведены две реформы, в частности объединение сборов социального страхования и налога с доходов, применение 7-летнего льготного периода на взимание подоходный налог для работников ненефтяной сферы, повышение размера минимальной заработной платы до уровня минимального прожиточного минимума", - сказал С.Бабаев в среду на форуме, посвященном диверсификации экономики Азербайджана.

По его словам, уже есть положительные результаты. "По итогам 2018 года в стране было заключено более 90 тыс. трудовых договоров. Но уже по итогам 2 месяцев 2019 года число трудовых договоров составило 53 тыс., из них 13 тыс. в госсекторе, 40 тыс. - в частном",- сказал министр.

Он также отметил, что уровень безработицы в Азербайджане составляет всего 5%. "Но надо учесть, что на трудовой рынок страны ежегодно выходят 100 тыс. новых человек. Поэтому надо продолжать политику по созданию новых рабочих мест», - добавил С.Бабаев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РЕФОРМЫ, ТРУД, РЫНОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]