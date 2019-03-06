Минкультуры получит 3,16 млн манатов на завершение строительства музея ашугского искусства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству культуры из госбюджета 3,16 млн манатов на завершение строительства Азербайджанского музея ашугского искусства имени Гусейна Бозалганлы в Товузском районе.
Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»