Санкции против Венесуэлы усугубили ситуацию в этой стране - Бачелет

Ограничительные меры против Венесуэлы усугубили кризисную ситуацию в этой стране, заявила в среду, презентуя ежегодный доклад на 40-ой сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Ситуация (в Венесуэле - ИФ) усугубляется из-за санкций", - заявила она, зачитывая доклад.

Она отметила, что в Венесуэле в настоящее время видны нарушения "гражданских и политических" прав.

"Все это показывает, как ухудшение условий провоцирует рост еще большего количества протестов, угнетения и дальнейших нарушений гражданских и других прав", - подчеркнула М.Бачелет, указав на то, что эта тенденция усиливается.

По ее словам, серьезные последствия для всего региона влечет за собой вынужденная эмиграция венесуэльцев в соседние страны.

"Беспрецедентное число тех, кто вынужден покинуть свои дома в Венесуэле и даже свою страну повлечет за собой серьезные последствия для всего региона", - заявила М.Бачелет.

М.Бачелет добавила, что 20 марта 2019 года намерена продолжить обсуждение ситуации в Венесуэле в ходе сессии СПЧ ООН.

Тема санкций против Венесуэлы стала особенно актуальной с января 2019 года, когда в стране разразился серьезный политический кризис. Реагируя на эти события, США объявили о введении ряда ограничительных мер против Каракаса.