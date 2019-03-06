Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.0258 GBR   2.2335 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.56 -0.03 Brent 65.86 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.03.2019 14:17

Санкции против Венесуэлы усугубили ситуацию в этой стране - Бачелет

Ограничительные меры против Венесуэлы усугубили кризисную ситуацию в этой стране, заявила в среду, презентуя ежегодный доклад на 40-ой сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Ситуация (в Венесуэле - ИФ) усугубляется из-за санкций", - заявила она, зачитывая доклад.

Она отметила, что в Венесуэле в настоящее время видны нарушения "гражданских и политических" прав.

"Все это показывает, как ухудшение условий провоцирует рост еще большего количества протестов, угнетения и дальнейших нарушений гражданских и других прав", - подчеркнула М.Бачелет, указав на то, что эта тенденция усиливается.

По ее словам, серьезные последствия для всего региона влечет за собой вынужденная эмиграция венесуэльцев в соседние страны.

"Беспрецедентное число тех, кто вынужден покинуть свои дома в Венесуэле и даже свою страну повлечет за собой серьезные последствия для всего региона", - заявила М.Бачелет.

М.Бачелет добавила, что 20 марта 2019 года намерена продолжить обсуждение ситуации в Венесуэле в ходе сессии СПЧ ООН.

Тема санкций против Венесуэлы стала особенно актуальной с января 2019 года, когда в стране разразился серьезный политический кризис. Реагируя на эти события, США объявили о введении ряда ограничительных мер против Каракаса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СПЧ, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ


Похожие новости


В ООН обеспокоены случаями убийств правозащитников и атаками на журналистов в мире Главный правозащитник ООН сообщает о многочисленных нарушениях прав человека в Сирии Сирийский постпред расценивает доклад комиссии СПЧ ООН о ситуации в Сирии как пристрастный Режим Асада виновен в преступлениях против человечности - представитель США при СПЧ ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]